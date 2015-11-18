حجز الحكم في طعن زكريا ناصف ضد استبعاده من الانتخابات لجلسة للحكم بجلسة الغد

قررت دائرة الموضوع الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس المجلس، مساء اليوم حجز دعوى بطلان أقامها سامح سلامة المحامي مفوضًا عن زكريا ناصف لاعب النادي الأهلي السابق، والمرشح المستبعد من الانتخابات البرلمانية، لوقف تنفيذ حكم استبعاد موكله، وإحالة الطعن لدائرة توحيد المبادئ للأحكام الإدارية لتراجع المحكمة المبدأ الذى قضت بموجبه باستبعاده وهو شرط السمعة والخصال الطيب، للحكم بجلسة غداً الخميس الموافق 19 نوفمبر الجاري.

واستند مقيم الطعن إلى ما وصفه بالسيرة الذاتية لموكله وعدم انطباق أحكام الاستبعاد من الترشح أو الحقوق السياسية عليه لكامل أهليته وصحة وسلامة قواه العقلية.

وقضت المحكمة اليوم، بعدم جواز طلب التماس لإعادة النظر بالحكم المرتقب حسمه نهائيا بجلسة الغد.

يذكر أن كافة دعاوى البطلان المقامة على الأحكام النهائية على أحكام الإدارية العليا ضعيفة التأسيس من حيث وضعها القانوني.