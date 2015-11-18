«موراتا» يربط عودته إلى ريال مدريد برحيل رونالدو

ذكرت صحيفة دون بالون الإسبانية أن ألفارو موراتا نجم يوفنتوس الإيطالي قد وضع شرطاً من أجل العودة إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

ويملك اللوس بلانكوس حق إعادة المهاجم الإسباني إلى صفوفه مقابل دفع 30 مليون يورو، وفقاً لما نقلته”360 سبورت”.

ويشترط صاحب الـ 23 عاماً رحيل كريستيانو رونالدو عن سانتياجو بيرنابيو من أجل الموافقة على العودة إلى الميرينجي.

ويرفض موراتا لعب دور مساعد في تشكيلة الريال في وجود رونالدو، حيث أن الأخير هو النجم الأول للفريق، مما يعني رغبة اللاعب في أن يجذب الأضواء تجاهه.

جدير بالذكر أن موراتا لعب دوراً بارزاً في تتويج البيانكونيري بلقبي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا الموسم الماضي بالإضافة إلى بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، المباراة التي شهدت هدفاً من جانب الإسباني.