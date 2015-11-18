أخبار عاجلة

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

ضبط فتاة احترفت الدعارة بـ «1500» جنيه في الساعة

Google+ Print
ضبط فتاة احترفت الدعارة بـ «1500» جنيه في الساعة ضبط فتاة احترفت الدعارة بـ «1500» جنيه في الساعة

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية برئاسة اللواء أمجد شافعى مدير الإدارة، القبض على فتاة احترفت ممارسة الأعمال المخلة بالآداب مع الرجال دون تمييز مقابل المال.

كان اللواء محمد ذكاء الدين مدير النشاط الداخلى بالإدارة العامة لحماية الآداب، قد تلقى معلومات تفيد بتردد فتاة عمرها 22 سنة، على الملاهى الليلية في الجيزة مرتدية ملابس مثيرة وشبه عارية، بغرض تحريض المترددين على تلك الأماكن على الفسق.. أكدت تحريات العميد إبراهيم الطويل، صحة المعلومات وأضافت: أن الفتاة اعتادت تقديم رقصات مثيرة في الملاهى الليلية خصوصا أمام الأثرياء العرب، وأنها تذهب مع الزبون إلى شقته لممارسة الحب المحرم مقابل 1500 جنيه في الساعة.

وبناء على إذن من النيابة العامة تمكنت قوة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب، ضمت كلا من العقيد عصام أبوعرب، والمقدمين: حسن النجار ومحمد حلمى، وإيهاب توفيق، ووليد طراف، من إلقاء القبض على الفتاة متلبسة بممارسة الرذيلة مع ثرى عربى داخل شقة مستأجرة بالمهندسين.. تم اقتيادهما إلى ديوان عام إدارة حماية الآداب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحالها اللواء زكريا أبو زينة إلى النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
حكاية سيدة من البدرشين جمعت بين زوجين في دولتين مختلفتين..''مكالمة تليفون كشفت السر''

حكاية سيدة من البدرشين جمعت بين زوجين في دولتين مختلفتين..''مكالمة تليفون كشفت السر''

مُلقي طفليه في ترعة بسوهاج: فارقا الحياة واسترحت من عنائهما

مُلقي طفليه في ترعة بسوهاج: فارقا الحياة واسترحت من عنائهما

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها”

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها”

الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة

الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة