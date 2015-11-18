ضبط فتاة احترفت الدعارة بـ «1500» جنيه في الساعة

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية برئاسة اللواء أمجد شافعى مدير الإدارة، القبض على فتاة احترفت ممارسة الأعمال المخلة بالآداب مع الرجال دون تمييز مقابل المال.

كان اللواء محمد ذكاء الدين مدير النشاط الداخلى بالإدارة العامة لحماية الآداب، قد تلقى معلومات تفيد بتردد فتاة عمرها 22 سنة، على الملاهى الليلية في الجيزة مرتدية ملابس مثيرة وشبه عارية، بغرض تحريض المترددين على تلك الأماكن على الفسق.. أكدت تحريات العميد إبراهيم الطويل، صحة المعلومات وأضافت: أن الفتاة اعتادت تقديم رقصات مثيرة في الملاهى الليلية خصوصا أمام الأثرياء العرب، وأنها تذهب مع الزبون إلى شقته لممارسة الحب المحرم مقابل 1500 جنيه في الساعة.

وبناء على إذن من النيابة العامة تمكنت قوة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب، ضمت كلا من العقيد عصام أبوعرب، والمقدمين: حسن النجار ومحمد حلمى، وإيهاب توفيق، ووليد طراف، من إلقاء القبض على الفتاة متلبسة بممارسة الرذيلة مع ثرى عربى داخل شقة مستأجرة بالمهندسين.. تم اقتيادهما إلى ديوان عام إدارة حماية الآداب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحالها اللواء زكريا أبو زينة إلى النيابة العامة للتحقيق.

شبكةعيونالإخبارية

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