حبس أمين شرطة متهم بتلقى رشاوى من قائدى السيارات مقابل عدم سحب الرخص

قرر المستشار شريف عبد المنعم مدير نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، حبس أمين شرطة 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالحصول على رشوة 50 جنيها مقابل عدم سحب رخص قائدى السيارات.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت القبض على أمين شرطة بالمرور يبتز قائدى السيارات لإعادة رخص القيادة بعد سحبها منهم مقابل 50 جنيها.

جاء ذلك بعد تلقى رجال مباحث القاهرة معلومات تتهم أمين شرطة بابتزاز قائدى السيارات أثناء خدمته فى كمين على الطريق الدائرى بمدينة الشروق بحصوله على رشوة مقابل إعادة رخصهم التى يسحبها منهم لوجود مخالفات مرورية، حيث كان يحصل من كل منهم على 50 جنيها مقابل عدم تحرير المخالفات وبالتأكد من صحة المعلومات وأثناء خدمته على الطريق الدائرى تم ضبطه متلبسا بتلقى رشوة.

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