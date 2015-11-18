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جون كيرى: لا يوجد دين يقبل أفعال "داعش" ولن نكون جبناء فى حماية قيمنا

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جون كيرى: لا يوجد دين يقبل أفعال "داعش" ولن نكون جبناء فى حماية قيمنا جون كيرى: لا يوجد دين يقبل أفعال "داعش" ولن نكون جبناء فى حماية قيمنا
قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، إنه لا يوجد دين يقبل أفعال تنظيم "داعش" الإرهابى، والعالم يمر بلحظة تاريخية تتطلب الوقوف فى وجه التنظيم و"ألا نكون جبناء فى حمايتنا لحياتنا اليومية وقيمنا".

وقال كيرى، فى كلمة له اليوم الأربعاء، إنه لا مجال للتفاوض مع "داعش" داعيًا المجتمع الدولى بالتحرك لدحر التنظيم الإرهابى ووقف الانتهاكات التى يرتكبها.

وأكد كيرى أن "داعش" لا يريد مدارس أو رعاية صحية ويريد للجميع أن يتعلم ما يعتقده هو فقط، مشيرًا إلى أن التنظيم يسعى لفرض أيديولوجيته ويرفض قبول الآخر.
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