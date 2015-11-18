انفراد.. كتلة "25 يناير" أول ائتلاف للمعارضة فى برلمان 2015

بدأ عدد من النواب الجدد مشاورات لتشكيل أول ائتلاف للمعارضة تحت قبة مجلس النواب القادم، بدعم من الأحزاب والقوى المؤيدة للمرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى، والتى تشكل تحالف التيار الديمقراطى، وقال النائب المستقل هيثم أبو العز الحريرى إن الائتلاف الجديد يحمل مسمى "الكتلة الديمقراطية الممثلة للعدالة الاجتماعية ومبادئ 25 يناير"، ويضم نوابا عن الحزب المصرى الديمقراطى، وآخرين مستقلين.

وأوضح الحريرى لـ"اليوم السابع"، أنه جمعته عدة لقاءات بهذا الخصوص مع قيادات بأحزاب "التحالف الاشتراكى والحزب المصرى الديمقراطى، وحزب التيار الشعبى – تحت التأسيس - وحزب الكرامة وحزب الدستور و مصر الحرية، والعربى الناصرى" للاتفاق على تشكيل هذه الكتلة، مؤكدا أن هذه الأحزاب ستكون النواة الرئيسية للكتلة.

وأضاف الحريرى أن المبادئ العامة التى ستتشكل عليها الكتلة، تتمثل فى التوافق على مبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وما تتضمنه شعاراتهما بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية والتأكيد على أن الدولة المصرية مدنية ديمقراطية، والتأكيد كذلك على مبدأ المواطنة وترسيخها، وتفعيل العدالة الانتقالية بمبادئها، والعمل على إنشاء مفوضية لمحاربة الفساد بحسب القانون والدستور المصرى، مشيرا إلى أن الكتلة ستتواصل مع جميع الأحزاب وستكون على مسافة واحدة من الجميع، ولن تكون مع أحد ضد أحد، وقال "إذا قدمت قائمة فى حب مصر مشروعا يخدم المواطن المصرى وحقوقه فسندعم هذا المشروع ولن نتردد فى ذلك، طالما سيخدم المواطن".

من ناحية أخرى، أكد المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى أن الأجواء التى تجرى فيها الانتخابات البرلمانية غير مناسبة على الإطلاق، وقال فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "نحن أمام برلمان ضعيف لا يمثل الشعب ولا السياسة الداخلية للدولة".

وحول كتلة المعارضة المتوقع تشكيلها قال صباحى "نسير لتكوينها وسنكون مع الشارع ونستهدف أن يكون صوتها الشارع"، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تعاون مع المجموعة التى ستمثل المعارضة فى البرلمان، موضحاً أن الدبلوماسية الشعبية سيكون لها دور كبير فى مساندة الدولة، وقال "نحن نقف مع مصر ضد أى اعتداء خارجى أو أى مؤامرة تحاك ضدها رغم انتقادنا الكبير والمؤكد للحكومة المصرية وما تقوم به الدولة من التضييق على الحريات".

حمدين صباحى يفتح النار على البرلمان: المجلس القادم ضعيف ولا يمثل الشعب.. وسنتعاون مع"المعارضون" داخله.. وهناك تضييق على"الحريات".. ويؤكد: ننتقد الدولة لكننا نساندها ضد أى مؤامرة خارجية