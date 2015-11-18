الهجان يتفقد أعمال حفر الآبار بمشروع استصلاح 50 ألف فدان بمنطقة غرب المراشدة

>تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا اعمال حفر الآبار بمشروع استصلاح 50 ألف فدان بمنطقة غرب المراشدة بمدينة الوقف المقرر استصلاحها ضمن المشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف فدان الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية رافقه خلال الجولة المهندس ناصر البحيرى مدير مشروع حفر الآبار الجوفية وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بالمحافظة .

اكد الهجان انه تم الانتهاء من حفر البئر الأول بعمق 210 متر ضمن المرحلة الأولى لحفر ثلاثة آبار بالمشروع موضحا ان مياه البئر مطابقة للمواصفات اللازمة للإستخدام الآدمى والزراعى وأضاف ان أعمال حفر البئر الثانى قاربت على الإنتهاء وجارى البدء فى أعمال حفر البئر الثالث .

واوضح محافظ قنا أنه يتم إتباع أحدث النظم في عمليات حفر الآبار واستصلاح الأراضي مضيفا أن ري الأراضي المستصلحة عن طريق الآبار الجوفية سوف يتم وفق منظومة تحقق استدامة الموارد المائية للآبار وتمنع الاستخدام الجائر للمياه مؤكدا أن الدولة تعطي أولوية كبري لمشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتوفير العديد من فرص العمل للشباب .