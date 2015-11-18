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ندوة توعوية ببورسعيد عن أهمية الحفاظ على مياه الشرب

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ندوة توعوية ببورسعيد عن أهمية الحفاظ على مياه الشرب ندوة توعوية ببورسعيد عن أهمية الحفاظ على مياه الشرب
نظمت شركة مياه القناة بالتنسيق مع قطاع بورسعيد ندوة للتوعية بالحفاظ على مياه الشرب بمجمع إعلام بورسعيد، تحت عنوان "كيفية الحفاظ على مياه الشرب لطلاب المدارس".

وقال عادل عبد المنعم المتحدث الإعلامى لشركة مياه القناة، إن هذه الندوة تعد تمهيدًا للمبادرة التى يعلنها مجمع إعلام بورسعيد بعنوان "ترشيد الاستهلاك فى الكهرباء والمياه" وبعض الاستخدامات الهامة بإشراف ميرفت الخولى مدير عام مجمع بورسعيد وسماح السيد مدير المتابعة بمركز النيل للإعلام، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية بمحافظات القناة.

وأكد عبد المنعم الاتفاق على أن تكون البداية بترشيد استهلاك المياه فى نهاية الأسبوع القادم، متضمنة عرضا تقديميا لإحدى التلميذات عن ترشيد الاستهلاك وأغنية وعددا من الأنشطة المصاحبة، والتى تدخل ضمن برامج التوعية التى يجهز لها سيف شعلان مدير التوعية، وإعداد عدد من البنرات والبوشور التى سيتم استخدامها بمناسبة هذه المبادرة.

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