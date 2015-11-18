شركة مياه القناة تفعل أعمال لجنة إدارة الأزمات

قال عادل عبدالمنعم المتحدث الإعلامى لشركة مياه القناة، إن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية شاهد بيانا عمليا لبالوعات الأمطار بالطريق الدائرى، والمقرر أن يصل عددها إلى 3 بالوعات تنتهى عند بداية عز الدين على الترعة، وكان هذا العمل من النتائج المثمرة للاجتماع الذى ضم كافة الهيئات والمصالح بالإسماعيلية برئاسة المحافظ الذى اعتمد لهذه الأعمال ثلاثمائة وألف جنيه تم طرحها عن طريق مركز ومدينة الإسماعيلية.

جاء ذلك فى إطار التنسيق بين محافظات القناة والوحدات المحلية، وحرص اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية والمهندس على حسين على رئيس الشركة على متابعة أعمال لجنة إدارة الأزمات ومواجهة الأمطار والسيول برئاسة م. حسن مبروك المستشار الهندسى.

وأشار عبدالمنعم إلى أن المحافظ أشاد بالتنسيق الذى يتم فى هذه الأعمال بين المحافظة والوحدات المحلية وشركة محافظات القناة، وأن اللجنة ستواصل أعمالها لتغطى أى ملاحظات للمناطق التى تحتاج مثل هذه البالوعات تحسبا للأحوال الجوية ومواجهة أى أمطار أو سيول من خلال التنبؤ والجاهزية بالمعدات والأفراد.

وتابع المهندس على حسين أعمال التطهير التى تتم بقطاعى بورسعيد والسويس لبالوعات الأمطار ومطابق الصرف الصحى، والتى تم فيها جهد متميز من العاملين بالصرف الصحى فى القطاعين بمتابعة متميزة من رؤساء القطاعات.

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