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"التأمين الصحى"بالشرقية يناقش متابعة العيادات المدرسية

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"التأمين الصحى"بالشرقية يناقش متابعة العيادات المدرسية "التأمين الصحى"بالشرقية يناقش متابعة العيادات المدرسية
عقد المجلس التنفيذي لفرع التأمين الصحي بالشرقية , جلستة الشهرية اليوم برئاسة الدكتور " هشام عبدالحفيظ "وحضور مدير الادارات و المناطق الصحية .

ناقش الاجتماع تفعيل لجان الدواء بالمستشفيات وعمل خطط شهرية للمرور على العيادات المدرسية وارسال خطط المرور و تقارير المرور للفرع و نسب تحصيل اشتراكات طلاب المدارس والكارنيهات بصفة دورية وكذا الفحص الطبى و يتم ارساله اسبوعياً، تفعيل لجان الدواء بالمستشفيات وأى معوقات تواجه ذلك يتم مخاطبة ادارة الفرع.

كما ناقش وضع خطة سنوية مسبقة لتعاقدات الأطباء , التنسيق بين الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالهيئة والفرع لمراجعة أعداد الأطباء والفنيين ، و سرعة استخراج فاتورة لكل مريض بالمستشفي ، تكليف ادارة التوثيق والمعلومات بالفرع بتوفير أجهزة حاسب آلى للمناطق لتيسير العمل.

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مصر 365