مرشح بالمحلة: علاج المواطنين على نفقة الدولة ومساندة الفلاح أهم أولوياتى

قال محمد كمال مرعى، المرشح المستقل عن دائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية، إن لديه برنامج تنموى متكامل لخدمة أبناء الدائرة من خلال الاهتمام بمشاكل الفلاح والنهوض بالصحة والتعليم والشباب.

وأضاف "مرعى" أنه حال فوزه فى الانتخابات البرلمانية سيسعى لسن وتشريع قانون لإنشاء الطرق وصيانتها للحد من الحوادث ووقف نزيف الأسفلت، وسن وتشريع قانون لمنح المواطن حريته والحفاظ على كرامته وحقوقه ونستطيع تشريع قانون للحد من ارتفاع معدلات الجريمة.

وتابع "مرعى" أنه سيسعى أيضًا للنهوض بمنظومة الصحة من خلال علاج المواطنين البسطاء على نفقة الدولة وأن تشمل مظلة التأمين الصحى كل المواطنين وتطوير مستشفيات التكامل ووحدات طب الأسرة لتخفيف الضغط عن المستشفيات المركزية إلى جانب الوقوف بجانب الفلاح ورفع الظلم عنه ودعمه لشراء مستلزمات الإنتاج وضمان شراء محاصيل بالأسعار العالمية، والوقوف بجانب الشباب ومساندتهم للقضاء على البطالة وتوفير تعاقدات وتشغيل بعض الشباب العاطلين للحد من البطالة.

وأكد "مرعى" أنه سيسعى إلى تشريع قانون للحفاظ على هيبة المعلم والقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم وظاهرة الدروس الخصوصية وإعادة وزارة التربية قبل التعلم لتعود لسابق عهدها، وسن وتشريع قانون لخدمة العاملين بالخارج والحد من ظاهرة انتشار الهجرة ومساندة أصحاب المصانع وتوفير مستلزمات الإنتاج للقضاء على البطالة وإيجاد فرص عمل بإنشاء المصانع ومساندة الاقتصاد ودفع عجلة التنمية إلى جانب إنشاء محطات مياه وشبكات صرف صحى وتشريع قانون يلزم الدولة بتوفير مياه نظيفة للمواطن.