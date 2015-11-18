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"العنف ضد المرأة" فى ندوة للمجلس القومى للمرأة بالمنيا

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"العنف ضد المرأة" فى ندوة للمجلس القومى للمرأة بالمنيا "العنف ضد المرأة" فى ندوة للمجلس القومى للمرأة بالمنيا
نظم المجلس القومى للمرأة بالمنيا اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "العنف والتمييز ضد المرأة " بقرية بنى عبيد التابعة لمركز أبوقرقاص.

وقالت منى عمر مقررة المجلس إن الغرض من هذه الندوات داخل الريف والقرى هو تعريف السيدات أشكال العنف ، التى تمارس ضدها ومنها "ختان الإناث ، الزواج المبكر ، التسرب من التعليم ، حق المرأة فى الميراث ، والتحرش ،والذى كان من أهم القضايا التى تمت مناقشتها ، خاصة بعد تفشى هذه الظاهرة داخل الريف رغم العادات والتقاليد التى تحكمه.

وأضافت بأنه سوف يتم عقد ندوة موسعة بديوان عام المحافظة يوم 25 نوفمبر والذى يتزامن مع اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة.
>وتناول ربيع الطيب عضو المجلس العقوبات لتى تقع على المتحرشين بالفتيات والمراة كما تناول حق المراة فى الميرات من الناحية القانونية والشرعية.

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