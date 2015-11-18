بالصور: "تعليم الغربية"تضع اللمسات الأخيرة استعدادا للانتخابات البرلمانية

اجتمعت فريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مساء اليوم، بمديرى الإدارات التعليمية، ورؤساء الأقسام ومديرى العموم بالإدارات التعليمية العشر، لوضع اللمسات النهائية والاستعدادات للانتخابات البرلمانية المزمع عقدها يومى الأحد والاثنين المقبلين .

وأكدت مجاهد على تنفيذ اللوائح والقوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، وتطبيق التعليمات الواردة من وزارة الداخلية واللجان المشرفة على الانتخابات، وتسليم المدارس التى بها لجان للمسئولين لوضع التدابير الأمنية اللازمة قبل موعد الانتخابات، وتعريف الطلاب فى مدارس اللجان بإجازة رسمية يومى الانتخاب.

وناقش سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية خلال الأيام الماضية، استعدادات المحافظة للانتخابات البرلمانية، وطالب رؤساء المدن ومديرى المديريات بإزالة كافة الإشغالات الموجودة حول اللجان وضرورة تهذيب الأشجار وإزالة القمامة الموجودة على أن تكون صناديق القمامة الموجودة بالشوارع بعيدة عن اللجان.

وأصدر المحافظ توجيهاته لرئيس شركة الكهرباء بتوفير المولدات الكهربائية فى اللجان الرئيسية لمواجهة انقطاع التيار الكهربى.



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