بالصور.. إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم بطريق "جانكليس" أمام مدرسة أبو المطامير الصناعية بأبو كاشيك بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى أبو المطامير العام.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من الرائد ماجد الحبشى، رئيس مباحث أبو المطامير، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص Van بقيادة "م. ع. ز" ويستقلها 5 آخرين، وسيارة أخرى نقل دبابة بقيادة "ش. ع" أسفر عن إصابة قائد السيارة الأولى ومرافقيه وقائد السيارة الثانى، ونقل المصابين لمستشفى أبو المطامير العام، وجار تحرير محضر بالواقعة.



>