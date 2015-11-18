سلطات المطار تضبط راكبا مصريا حاول تهريب 167 عملة أثرية إلى الإمارات

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى بقيادة العميد أيمن عبد الفتاح اليوم الأربعاء، من ضبط راكب مصرى من أصل أرمنى حاول تهريب 167 عملة معدنية وورقية أثرية إلى الإمارات.

صرح مصدر أمنى بالمطار أنه أثناء إجراءات سفر ركاب رحلة طيران الاتحاد رقم 654 المتجهة إلى أبو ظبى اشتبه رجال التأمين فى الراكب المصرى وبتفتيش حقائبه تم العثور على العملات بين طيات ملابسه بحقائبه، وتم مصادرة المضبوطات لصالح وزارة الآثار.

أمر اللواء طارق فتحى مدير أمن المطار بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.