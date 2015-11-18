«شويبس جولد» ترفض التعليق على استخدام «داعش» عبوتها في تفجير الطائرة الروسية

رفض عمر مندور المدير الإقليمي لشركة كوكاكولا في الشرق الأوسط، التعليق على ما نشره تنظيم داعش حول استخدام زجاجة “سويبش جولد”، في تفجير الطائرة الروسية في سناء.

وقال “مندور” لـ ONA، إنه لديه تعليمات بعدم التعليق على هذا الأمر، وأنه ليس مصرح له بإدلاء أي ردود أو تصريحات في هذا الشأن.

وقال: ” الشركة لن تنجر للتعليق على مثل تلك الأمور، وأنه لا يمكن أن كل شخص ينشر صورة يدعي بها أي شيئ نقوم بالرد عليه”.

يذكر أن شركة كوكالا هي الشركة المالكة لتصنيع منتج “شويبس جولد”، الذي نشر تنظيم داعش، صورة تحمل اسم المنتج، وادعى التنظيم أنه استخدم عبوة منها لتفجير الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء، 31 أكتوبر الماضي، وراح ضحيتها 217 شخصًا.

وأعلنت موسكو أن سقوط الطائرة جاء نتيجة عمل غرهابي، تبناه تنظيم داعش.