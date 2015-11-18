أخبار عاجلة

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«شويبس جولد» ترفض التعليق على استخدام «داعش» عبوتها في تفجير الطائرة الروسية

Google+ Print
«شويبس جولد» ترفض التعليق على استخدام «داعش» عبوتها في تفجير الطائرة الروسية «شويبس جولد» ترفض التعليق على استخدام «داعش» عبوتها في تفجير الطائرة الروسية

صورة القنبلة – مجلة دابق

رفض عمر  مندور المدير الإقليمي لشركة كوكاكولا في الشرق الأوسط، التعليق على ما نشره تنظيم داعش حول استخدام زجاجة “سويبش جولد”، في  تفجير الطائرة الروسية في سناء.

وقال “مندور” لـ  ONA، إنه لديه تعليمات بعدم التعليق على هذا الأمر، وأنه ليس مصرح له بإدلاء أي ردود أو تصريحات في هذا الشأن.

وقال: ” الشركة لن تنجر للتعليق على مثل تلك الأمور، وأنه لا يمكن أن كل شخص ينشر صورة يدعي بها أي شيئ نقوم بالرد عليه”.

يذكر أن شركة كوكالا هي الشركة المالكة لتصنيع منتج “شويبس جولد”، الذي نشر تنظيم داعش، صورة تحمل اسم المنتج، وادعى التنظيم أنه استخدم عبوة منها لتفجير الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء، 31 أكتوبر الماضي، وراح ضحيتها 217 شخصًا.

وأعلنت موسكو أن سقوط الطائرة جاء نتيجة عمل غرهابي، تبناه تنظيم داعش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا