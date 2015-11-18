في_الكلاسيكو – وزير الداخلية الإسباني يجيب عن: هل يتم تأجيل المباراة

(إفي): أكد وزير الداخلية الإسباني خورخي فرناندث دياث اليوم الأربعاء أن السلطات لا تخطط في الوقت الحالي لتأجيل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ولكنه أقر بأن اللقاء سيعتبر "عالي الخطورة" وسيجري خلاله تشديد الإجراءات الأمنية.

وفي تصريحات لإذاعة (RAC1)، رد فرناندث دياث على سؤال حول اعتزام السلطات تأجيل مباراة الكلاسيكو بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة تحسبا لتهديدات إرهابية عقب هجمات باريس، قائلا: "في الوقت الراهن، بالقطع لا"، وفقا لما ذكرته القناة في بيان.

وتابع الوزير "سننشر قوة أمنية مكثفة لأسباب واضحة. ولكن في الوقت الحالي لا تتوافر الظروف بشكل موضوعي لتأجيل اللقاء".

وفيما يتعلق بمباراة دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وروما المزمع إقامتها يوم الثلاثاء المقبل بالمدينة الكتالونية، اوضح وزير الداخلية انها ستشهد كذلك تعزيزات أمنية "لا لمراقبة المداخل فحسب، بل أيضا محيط الملعب".

كما أعلن أن لجنة مكافحة العنف بالرياضة ستجتمع مساء اليوم، وستصف لقاء الكلاسيكو المرتقب يوم السبت بمباراة عالية الخطورة "لأسباب واضحة، ولكن مع اعتزام إقامتها بشكل طبيعي".

وأضاف فرناندث دياث أنه "في هذه اللحظات، أود بعث رسالة تهدئة وطمأنة، رغم أني أتفهم المخاوف. فليثق المواطنون في أجهزة الأمن وجهاز مكافحة الإرهاب".