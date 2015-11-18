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ضبط مصري حاول تهريب 167 عملة أثرية إلى الإمارات ‎

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ضبط مصري حاول تهريب 167 عملة أثرية إلى الإمارات ‎ ضبط مصري حاول تهريب 167 عملة أثرية إلى الإمارات ‎

المضبوطات

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي بقيادة العميد أيمن عبد الفتاح اليوم الأربعاء من ضبط راكب مصري من أصل أرمني حاول تهريب 167 عملة معدنية وورقية أثرية إلى الإمارات.
> وكشف مصدر أمني بالمطار أنه أثناء إجراءات سفر ركاب رحلة طيران الاتحاد رقم 654 المتجهة إلى أبو ظبي اشتبه رجال التامين في الراكب المصري وبتفتيش حقائبه تم العثور على العملات بين طيات ملابسه بحقائبه وصودرت المضبوطات لصالح وزارة الآثار.
> وأمر اللواء طارق فتحي مدير أمن المطار بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

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