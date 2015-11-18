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تأجيل محاكمة 16 متهما بـ"أحداث الدفاع الجوى" لـ 22 ديسمبر

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تأجيل محاكمة 16 متهما بـ"أحداث الدفاع الجوى" لـ 22 ديسمبر تأجيل محاكمة 16 متهما بـ"أحداث الدفاع الجوى" لـ 22 ديسمبر
قررت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل محاكمة 16 متهمًا فى أحداث استاد الدفاع الجوى، التى وقعت قبل مباراة كرة القدم، بين ناديى الزمالك وإنبى باستاد الدفاع الجوى، وأسفرت عن مقتل 22 مشجعاً من نادى الزمالك لجلسة 22 ديسمبر لسماع الشهود.

عقدت الجلسة أمام الدائرة 25 شمال القاهرة، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، وعضوية المستشارين ياسر أبوالعنين بركات، وأيمن عبد الهادى هيكل وأمانة سر سيد حجاج.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم النيابة العامة، وأثبتت أن جماعة الإخوان الإرهابية فى سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ"وايت نايتس" فى ارتكاب الأحداث وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المبانى والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.

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