"ديكورات" كلاسيكية وعصرية في ركن المدفأة

هل ترغبين بإضفاء لمسات دافئة على المساحات الداخلية في منزلك؟ إذاً، لا بد من إيلاء "ديكورات" ركن المدفأة أهميّةً، وذلك باتباع النصائح الآتية المقدمة من مهندسة الديكور كارلا منذر:

تختلف "ديكورات" ركن المدفأة وفق الطراز السائد في الغرفة، فإذا كان كلاسيكياً:

- يعلو المدفأة رف توضع عليه مجموعة من الشمعدانات، أو إطارات صور العائلة، أو عدد من التحف صغيرة الحجم.

- يمكن تعليق ساعة على الجدار الذي يعلو المدفأة، أو لوحات تحمل صوراً طبيعيةً مستوحاة من أجواء فصليّ الخريف والشتاء. كما يمكن الاستعانة بمرآة محاطة بإطار كلاسيكي أنيق، خصوصاً إذا أردت إضفاء شعور بالفسحة على المساحة.

- يحبّذ تزيين جانبي المدفأة بعدد من الرفوف تحمل مجموعة من الكتب ذات الأغلفة الداكنة، أو "الأكسسوارات" موزعة بطريقة ذكية تتلاءم والــ"ديكورات" السائد في الغرفة.

"ديكورات" غرف نوم شتوية

أما بالنسبة للمساحات "المودرن":

- تأتي المدفأة مثبتة ضمن الجدار الرئيس. وإذا توفرت المساحة الكافية لهذا الركن، يمكن وضع مقعدين أو زوجين من "البوف" على جانبيها.

- يحلو تزويد المدفأة بلوح من الزجاج الشفّاف، مع الحرص على تلبيس المنطقة التي تحيطها بالخشب أو الرخام.

- تشيع وحدات الإنارة الجانبية المزيد من الأجواء الحميمية الدافئة.

* تجنبي:

- تثبيت شاشة التلفاز مباشرة فوق سطح المدفأة، بل يجب ترك مسافة تتراوح ما بين 40 و50 سنتيمتراً لهذه الغاية.

- تزيين جانبي المدفأة بالنبات.

- إبعاد قطع السجاد التي تفترش أرضية الغرفة، خصوصاً إذا لم يتم إغلاق واجهة المدفأة بلوح من الزجاج.

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