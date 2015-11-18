تشغيل 315 مخبز على مستوى محافظة سوهاج كمرحلة أولى لتغطية المنطاق المحرومة‎

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أنه تمت الموافقة على تشغيل عدد 315 مخبز على مستوى المحافظة كمرحلة أولى لتغطية المنطاق المحرومة وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء سوهاج ممن يعملون في قطاع المخابز.

> جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمخابز برئاسة المحافظ، وعضوية شعبان قنديل سكرتير عام المحافظة، وشمس الدين يوسف وكيل وزارة التموين بسوهاج، والعقيد محمد نصحي مدير إدارة مباحث التموين بالمحافظة، و خلف عبد اللطيف مدير عام الشئون القانونية بديوان عام المحافظة .

> وأوضح محافظ الإقليم أن الاجتماع ناقش المحاضر الواردة من اللجان المشكلة من رؤساء الوحدات المحلية ومديري إدارات التموين ورؤساء مكاتب التموين بمراكز المحافظة المختلفة، مشيرًا إلى اهتمام المحافظة بتوسيع قاعدة المخابز البلدية بما يحقق الصالح للمواطنين ويواكب سياسة الحكومة في المرحلة الحالية.