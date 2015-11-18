أخبار عاجلة

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تشغيل 315 مخبز على مستوى محافظة سوهاج كمرحلة أولى لتغطية المنطاق المحرومة‎

Google+ Print
تشغيل 315 مخبز على مستوى محافظة سوهاج كمرحلة أولى لتغطية المنطاق المحرومة‎ تشغيل 315 مخبز على مستوى محافظة سوهاج كمرحلة أولى لتغطية المنطاق المحرومة‎

18 نوفمبر 2015 | 7:10 مساءً

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أنه تمت الموافقة على تشغيل عدد 315 مخبز على مستوى المحافظة كمرحلة أولى لتغطية المنطاق المحرومة وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء سوهاج ممن يعملون في قطاع المخابز.
> جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمخابز برئاسة المحافظ، وعضوية شعبان قنديل سكرتير عام المحافظة، وشمس الدين يوسف وكيل وزارة بسوهاج، والعقيد محمد نصحي مدير إدارة مباحث التموين بالمحافظة، و خلف عبد اللطيف مدير عام الشئون القانونية بديوان عام المحافظة .
> وأوضح محافظ الإقليم أن الاجتماع ناقش المحاضر الواردة من اللجان المشكلة من رؤساء الوحدات المحلية ومديري إدارات التموين ورؤساء مكاتب التموين بمراكز المحافظة المختلفة، مشيرًا إلى اهتمام المحافظة بتوسيع قاعدة المخابز البلدية بما يحقق الصالح للمواطنين ويواكب سياسة في المرحلة الحالية.

2015-11-18

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية