إبراهيموفيتش: الدنماركيون كانوا يريدون اعتزالي.. لكنني أرسلت بلدهم كلها للاعتزال

(إفي): سخر زلاتان إبراهيموفيتش، صاحب هدفي السويد في تعادلها أمام الدنمارك بكوبنهاجن 2-2 لتتأهل إلى يورو 2016 عقب نهاية المباراة من تعليقات سبقتها لوسائل الإعلام الدنماركية بشأن عمره.

وقال إبرا للمحطة الخامسة بالتليفزيون السويدي عقب مباراة الثلاثاء: "كان رائعا أن تحسم الأمور هنا في الدنمارك. الدنماركيون كانوا يريدون اعتزالي لكنني أرسلت بلدهم كلها للاعتزال".

وقال مهاجم باريس سان جيرمان (34 عاما) إن الكثيرين اشتكوا من أنه: "عجوز وضعيف، لكن الأمر لا يبدو كذلك".

وصرح قائد السويد "أن أتمكن من الرحيل وأنا ألعب في أمم أوروبا أمر مختلف".

واعترف إبراهيموفيتش، الذي نزل على ركبتيه عقب اللقاء واحتضنه كل أفراد فريقه، بأنه لا يستطيع وصف شعوره، وذكر بأن القليلين كانوا يثقون في السويد بعد أن احتلت المركز الثالث في مجموعتها خلف النمسا وروسيا، ليتحتم عليها خوض دور الملحق، الذي اصطدمت فيها بجارتها الدنمارك.

وقال: "تأهلنا للملحق، وشعر الكثيرون بالحزن، لكن الفرصة كانت لا تزال أمامنا. وقعنا أمام الدنمارك، وبدا كل شيء معاكسا، فلم نكن قد هزمناهم، ولم أكن قد سجلت في شباكهم. لكننا تحلينا بالصبر. كنا نعرف ما نريد، وأن من لديه الرغبة الأكبر سيتأهل، وذلك كنا نحن".