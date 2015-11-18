لجنة استئناف الفيفا ترفض طعني بلاتر وبلاتيني على قرار إيقافهما

(إفي): رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الدولي لكرة القدم الطعنين اللذين تقدم بهما السويسري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا والفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، ضد قرار إيقافهما لمدة 90 يوما، الصادر عن لجنة القيم مطلع أكتوبر الماضي.

وأكد الفيفا قرار لجنة الاستئناف -يترأسها لاري موسندن- بإبقاء العقوبتين المفروضتين على بلاتر وبلاتيني في إطار التحقيقات التي يقوم بها الاتحاد حول شبهات فساد، والتي حالت دون ترشح الفرنسي لانتخابات رئاسة الفيفا المقرر إجراؤها في 26 فبراير المقبل.

وكانت لجنة القيم قد قررت في الثامن من أكتوبر الماضي إيقاف بلاتيني وبلاتر بشكل مؤقت لمدة 90 يوما، بموجب المادة رقم 84 ، الفقرة الثانية من ميثاق أخلاقيات الفيفا.

ويمكن تمديد مدة الإيقاف 45 يوما إضافية من قبل لجنة القيم، التي رفضت الشهر الماضي طعنا قدمه بلاتيني على قرار إيقافه عن ممارسة أي نشاط كروي، وفقا لما ذكره متحدث باسم الفيفا اليوم.

وأوضح الفيفا أن التحقيقات التي فرضت بسببها لجنة القيم عقوبة الإيقاف المؤقت على بلاتر بلاتيني "ما زالت جارية"، ما يعني أن هذه الهيئة "ما زال بإمكانها تأكيد او إلغاء أو تمديد القرار الاول".

وكانت لجنة القيم قد فتحت التحقيقات حول بلاتر -رئيس الفيفا منذ 1998- وبلاتيني -رئيس اليويفا منذ 2007 ونائب رئيس الفيفا منذ حينها- بعدما وجهت النيابة السويسرية للاول اتهامات مرتبطة بسوء الإدارة وخيانة الثقة.

وتتعلق تهم الفساد الموجهة لبلاتر (79 عاما) بدفع مليوني فرانك سويسري لبلاتيني عام 2011 ، المبلغ الذي يفترض أنه كان موجها لأعمال نفذت بين عامي 1999 و2002.

وكانت اللجنة الانتخابية بالفيفا قد قبلت في 12 من الشهر الجاري خمسة طلبات ترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد، وهي للأمير الأردني علي بن الحسين والفرنسي جيروم شامبين والسويسري جياني إنفانتينو والجنوب أفريقي طوكيو سيخوالي والبحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل الخليفة.