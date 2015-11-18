سلطات المطار تضبط راكبين حاولا تهريب 186 ألف درهم إلى الشارقة

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى بقيادة اللواء أيمن عبد الفتاح مساء اليوم الأربعاء، من ضبط راكبين مصريين حاولا تهريب 186 ألف درهم إلى الشارقة، بالمخالفة لقوانين انتقال النقد الأجنبى التى تسمح للراكب باصطحاب 10 آلاف دولار أو ما يعادله فقط بالعملات الأخرى.

أفاد مصدر بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة خطوط مصر للطيران المتجهة إلى الشارقة اشتبه رجال التأمين فى الراكبين المصريين وبتفتيش حقائبهما عثر بحقيبة الأول على 116 ألف درهم والثانى على 70 ألف درهم، حيث تم ضبطهما، وأمر اللواء طارق فتحى مدير أمن المطار باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكبين.