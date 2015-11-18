أخبار عاجلة

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سلطات المطار تضبط راكبين حاولا تهريب 186 ألف درهم إلى الشارقة

Google+ Print
سلطات المطار تضبط راكبين حاولا تهريب 186 ألف درهم إلى الشارقة سلطات المطار تضبط راكبين حاولا تهريب 186 ألف درهم إلى الشارقة
تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى بقيادة اللواء أيمن عبد الفتاح مساء اليوم الأربعاء، من ضبط راكبين مصريين حاولا تهريب 186 ألف درهم إلى الشارقة، بالمخالفة لقوانين انتقال النقد الأجنبى التى تسمح للراكب باصطحاب 10 آلاف دولار أو ما يعادله فقط بالعملات الأخرى.

أفاد مصدر بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة خطوط للطيران المتجهة إلى الشارقة اشتبه رجال التأمين فى الراكبين المصريين وبتفتيش حقائبهما عثر بحقيبة الأول على 116 ألف درهم والثانى على 70 ألف درهم، حيث تم ضبطهما، وأمر اللواء طارق فتحى مدير أمن المطار باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكبين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر "

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر "

مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد "

مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد "

نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك

نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك

مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "

مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "