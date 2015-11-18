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إحالة ملف طعن مرشح مستبعد للنيابة لتزويره الكشف الطبى وتعاطيه المخدرات

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إحالة ملف طعن مرشح مستبعد للنيابة لتزويره الكشف الطبى وتعاطيه المخدرات إحالة ملف طعن مرشح مستبعد للنيابة لتزويره الكشف الطبى وتعاطيه المخدرات
قررت دائرة الموضوع الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة ملف الطعن المقام من الشعراوى كمال، المرشح المستبعد من الانتخابات البرلمانية، والذى يطالب بإدراج اسمه فى كشوف المرشحين بإحدى دوائر محافظة الغربية، للنيابة العامة، وتحديد جلسة 22 نوفمبر للإخطار.

وكانت المحكمة الإدارية العليا اكتشفت تزويره لتقرير الكشف الطبى الذى قدمه إلى هيئة المحكمة كسبب جديد لنظر الطعن رقم 7150 لسنة 62 ق الذى قدمه ضد اللجنة العليا للانتخابات لقبول أوراق ترشحه، بعد استبعاده بسبب تقريره الطبى السابق والذى أثبت إيجابية تعاطيه المواد المخدرة.

وعقب فحص هيئة المحكمة للتقرير الطبى الذى قدمه المرشح قامت باستدعاء الطبيب الموقع على تلك الشهادة للإقرار بصحتها من عدمه، وأثناء فحص الطبيب المنسوب توقيعه لتلك الشهادة أقر بعدم صحتها وإنها مزورة تماما، وهو ما أثار غضب هيئة المحكمة، وطلب من الطبيب المنسوب توقيعه على الشهادة بإعداد تقرير كامل بالواقعة.

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مصر 365