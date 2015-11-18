تأجيل محاكمة متهمي “أحداث الدفاع الجوي” لجلسة 22 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة اليوم الأربعاء، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، نظر محاكمة 16 متهماً، على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التي وقعت أثناء مباراة نادي الزمالك وانبي، مما أدى إلى مقتل 22 من مشجعي نادي الزمالك، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الدفاع الجوي”، إلى جلسة 22 ديسمبر القادم، لمناقشة شهود الإثبات.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.