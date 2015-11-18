محافظ شمال سيناء يلتقى لجنة شعبية مكلفة بتجهيز مقترح تطوير العريش

التقى اليوم اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، بديوان المحافظة عددا من رموز مدينة العريش والقيادات الشعبية سبق وكلفهم بوضع مقترح لتطوير مدينة العريش.

وأكد المحافظ على توفير كافة الإمكانات المتاحة والدراسات السابقة، بجانب تعاون جميع الجهات التنفيذية لسرعة إعداد المخطط لتنمية وتطوير مدينة العريش عمرانيا واقتصاديا وسياحيا وبكل المجالات المختلفة، بالتعاون مع جميع الهيئات المعنية والشخصيات العامة.

وقال قدرى الكاشف، عضو اللجنة، ومسئول السياحة السابق بمحافظة شمال سيناء، أنه وضع تصور يخدم مدينة العريش لتصبح مدينة مليونية واشار انه يجري انهاء هذا المخطط ليناسب العريش خلال سنوات قادمة.