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بالصور.. رئيس مدينة قطور يناقش الاستعدادات النهائية لانتخابات البرلمان

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بالصور.. رئيس مدينة قطور يناقش الاستعدادات النهائية لانتخابات البرلمان بالصور.. رئيس مدينة قطور يناقش الاستعدادات النهائية لانتخابات البرلمان
عقد عبد الرحمن العرباوى رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا، مع قيادات القوات المسلحة المشاركة فى تأمين الانتخابات، ورؤساء القرى والشباب والصحة والتعليم والكهرباء وناقش الاستعدادات النهائية ، لتجهيز المقرات الانتخابية بدائرة مركز ومدينة قطور.

وطالب رئيس المدينة من رؤساء القرى ومديرى الإدارات، تنفيذ اللوائح والقوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، وتطبيق التعليمات الواردة من وزارة الداخلية واللجان المشرفة علي الانتخابات ، وعدم انقطاع الكهرباء ، ووضع حلول بديلة حال وجود طوارئ .

كما تفقد العرباوى، الحملة الميكانيكية، وصيانة المعدات الخاصة بالنظافة، للاطمئنان على سير العمل، ومدى جاهزية الأقسام للعمل فى ظروف الطوارئ العامة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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