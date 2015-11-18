محافظ الدقهلية يلتقى بوفد من المراقبين الدوليين للانتخابات البرلمانية

استقبل حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، وفداً من المراقبين الدوليين للانتخابات من تنزانيا وانجولا، حيث تم استعراض استعدادات محافظة الدقهلية للانتخابات البرلمانية.

وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمحافظة موضحاً بأنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لضمان سير عملية الانتخابات بكافة لجان ومراكز الاقتراع بالمحافظة والبالغ عددها 795 مركز انتخابي وكذا عدد 1759 لجنة فرعية، وذلك في عدد 11 دائرة انتخابية بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة ويشارك للعمل باللجان على مستوى المحافظة عدد 6489 من أمناء ورؤساء اللجان الفرعية.

وأضاف محافظ الدقهلية فى بيان، أنه تم إخطار المحكمة الابتدائية بالمنصورة بهم ويبلغ اجمالى عدد الناخبين بالمحافظة 3.9699 مليون ناخب، أوضح المحافظ أن الإجراءات التي تم اتخاذها شملت التنسيق الكامل والتام مع السادة مأموري مراكز وأقسام الشرطة فيما يتعلق بسير عملية الانتخاب لحسن سير العمل وانتظامه بكافة اللجان الفرعية ولجان الفرز العامة والتنسيق الكامل مع جميع الإدارات الخدمية فيما يتعلق بتجهيز المقار الانتخابية والمرور الميداني عليها للتأكد من تمام تجهيزها واستعدادها لاستقبال الناخبين.

وأشار المحافظ إلى أن الإجراءات تشمل التأكد من إعداد وتمهيد الطرق المؤدية إلى اللجان الفرعية ولجان الفرز وإزالة الإشغالات للتيسير على السيارات الناقلة للأفراد والصناديق وكافة معدات عملية التصويت، فضلا عن التأكد من إنارة المقار الانتخابية ومقار لجان الفرز العامة والشوارع المحيطة وتدبير مصدر كهربائي بديل في حال انقطاع التيار الكهربائي بالإضافة إلى التنبيه على المسئولين عن مقار اللجان الانتخابية بتواجد مسئول طوال عملية التصويت والفرز بمقار العمل والتأكيد على صلاحية أماكن إقامة السادة القضاة خلال فترة الانتخابات.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة للتواصل الدائم مع كافة اللجان من خلال رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمتابعة المستجدات والتطورات أثناء عملية التصويت

وأوضح المحافظ أن التنسيق دائم ومستمر مع كافة الجهات الأمنية لتوفير التأمين اللازم والتصدي لأية مشكلات طارئة فورا. وأكد المحافظ أن شعب الدقهلية يتميز بالوعي مشيرا لأهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات لتحقيق الاستحقاق الثالث حتى تعبر مصر إلى المستقبل.