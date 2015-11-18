إزالة 1435 حالة إشغالات بشوارع مدينة بنى سويف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف حملات موسعة لإزالة عدد من التعديات ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين في الفترة من 25 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر 2015، حيث أسفرت عن إزالة فورية لعدد 1435 تنوعت مابين يافطات ، تاندات باعة جائلين أكشاك واشغالات أخرى

وأوضح رئيس المدينة فى بيان، أن الحملات استهدفت إعادة الانضباط بالمدينة، وتطهير الأرصفة وإخلائها من خلال رفع كافة الإشغالات والتعديات، تحقيقا للسيولة المرورية المطلوبة، حيث تمت الحملات بمشاركة جميع الجهات المعنية ومعدات ولوادر الوحدة ومشروع النظافة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محاضر لردع المخالفين، وذلك لاستعادة الشكل الحضارى للشارع السويفى.