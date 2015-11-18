ننشر نتائج انتخابات اتحاد طلاب كلية التربية رياضية بجامعة الإسكندرية

فازت الطالبة زينب خالد السيد، بمنصب أمين اتحاد طلاب كلية التربية رياضية بنات بجامعة الإسكندرية ، بينما فازت الطالبة جاسمين مدحت محمد ، بمنصب الأمين المساعد للاتحاد طلاب الكلية.

وفى كلية التربية الرياضية بنين فاز الطالب مصطفى حسين توفيق ، بمنصب أمين اتحاد طلاب الكلية ، وفاز الطالب عبدالمنعم عماد ، بمنصب أمين مساعد الاتحاد بكلية التربية الرياضية بنين.

جاء ذلك خلال الانتخابات التى اجريت اليوم برعاية الشباب بـ 14 كلية بجامعة الإسكندرية لتصعيد الامين والامين المساعد واختيار رؤساء اللجان الرئيسية باتحاد طلاب الجامعة.