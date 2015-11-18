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مصدر قضائي: «كلب» الشرقية المسروق ليس ملك نجل النائب العام

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مصدر قضائي: «كلب» الشرقية المسروق ليس ملك نجل النائب العام مصدر قضائي: «كلب» الشرقية المسروق ليس ملك نجل النائب العام

18 نوفمبر 2015 | 6:42 مساءً

أرشيفية

نفى مصدر أمني وقضائي بالشرقية، ما تناقلته بعض المواقع الاليكترونية من القبض على المتهمين بسرقة الكلب الخاص بالمستشار محمد نجل الشهيد النائب العام المستشار هشام بركات.
> وأوضح المصدر أن السائق حسين أبو هاشم، تقدم ببلاغ إلى قسم الشرطة يتهم فيه بعض الأشخاص بسرقة الكلب المملوك لأحد زبائن سائق المستشار محمد هشام بركات، مؤكدًا أن المحضر المحرر والتحقيقات لم يرد فيها ذكر اسم المستشار محمد بركات فيما قدر السائق ثمن الكلب بحوالي 4 آلاف جنيه حسب التحقيقات.
> وأشار المصدر إلي أن سبب اللبس هو أن السائق يعمل لدى نجل الشهيد هشام بركات.

 

2015-11-18

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