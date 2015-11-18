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سقوط مافيا الاتجار بالأعضاء البشرية فى الجيزة

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سقوط مافيا الاتجار بالأعضاء البشرية فى الجيزة سقوط مافيا الاتجار بالأعضاء البشرية فى الجيزة
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على 4 أشخاص متورطين فى شراء كلية مواطن.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا من "مصطفى أحمد" يفيد فيه بتعرضه للنصب من قبل 5 أشخاص اتفقوا معه على شراء كليته مقابل 50 ألف جنيه، وبعدما أجرى العملية بإحدى المستشفيات واستولوا على الكلية أعطوه 15 ألف جنيه فقط.

وتوصلت أجهزة الأمن خلال ساعات من تحرير المحضر إلى هوية المتهمين، وتبين أنهم كل من "حمادة. ر" وآخرون، فتم ضبط 4 منهم.

اعترف المتهمون أن دورهم فى الجريمة يقتصر على إقناع الزبون بالتبرع بكليته مقابل المال، ولا يعرفون المسئولين عن هذه العمليات.

وقالت والدة الضحية أن ابنها كان يعانى من إرهاق شديد، وعقب إجراء الفحوصات الطبية اكتشفوا أن كليته اليسرى ليست موجوده، وابلغت الشرطة التى ألقت القبض على المتهمين خلال ساعات من تحرير المحضر.

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مصر 365