نيللي كريم تنفصل عن «أبو النجا» بعد زواجٍ 11 عاماً

أكّد هاني أبو النجا طلاقة من الممثلة المصرية نيللي كريم، بعد أن أيامٍ من تصريحها لبرنامج “ET بالعربي” الذي يبث على شاشة MBC بأنها “امرأة حرّة”.

وشارك أبو النجا نبأ انفصاله عن كريم عبر صفحته على فيسبوك، وذلك بعد 11 عاماً من الزواج كانت ثمرته الطفلتين سيلينا وكندة.

وترددت عدة شائعات في الماضي حول انفصال الزوجين، كان آخرها في أبريل 2015، إلا أن أبو النجا نفاها في ذلك الوقت بتعليق على صفحته على فيسبوك أيضاً.

ويعمل الزوج السابق كخبير تغذية وصاحب مجموعة من بيوت التجميل في مصر، وكان تعارف نيللي به قصيراً جداً قبل ارتباطهما، حيث تم زواجهما في أقل من أسبوع بعد لقائهما الأول.

يذكر أن نيللي سبق لها أن تزوجت، ولها ولدان هما كريم ويوسف.