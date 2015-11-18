إصابة النائب السابق محمد عبد العليم داود وسائقه فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب منذ قليل البرلمانى السابق ونائب رئيس حزب الوفد والمرشح عن دائرة مطوبس بمجلس النواب محمد عبد العليم داوود، وسائقه، فى حادث تصادم بالبحيرة، بعدما اصطدامت سيارته بسيارة نقل "تريلا" كانت تسير أمامه أثناء دورانها فجأة بإحدى الفتحات بالطريق الدولى دمنهور - المحمودية بدائرة مركز دمنهور، تم نقل المصابين لمستشفى المبرة بدمنهور وجارى تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، إخطاراً بالواقعة من العميد جمال عبد العاطى مأمور مركز دمنهور، وتبين من الفحص أنه أثناء سير السيارة رقم ( د م 2747 ملاكى ) ويستقلها محمد عبد العليم داود صحفى ونائب سابق ومرشح حزب الوفد بالانتخابات البرلمانية عن دائرة مطوبس بكفر الشيخ، وبرفقته سائقه، بالطريق الدولى بدمنهور اصطدمت بسيارة نقل كانت تسير أمامه.

وأسفر الحادث عن إصابة النائب السابق بكسور وكدمات وكسر بالساق اليمنى، وسيحتاج لإجراء عملية جراحية، وإصابة سائقه باشتباه كسر بالساق.