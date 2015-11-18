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شاهد بـ"أحداث الدفاع الجوى": عناصر من وايت نايتس والإخوان حرضوا على الأحداث

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شاهد بـ"أحداث الدفاع الجوى": عناصر من وايت نايتس والإخوان حرضوا على الأحداث شاهد بـ"أحداث الدفاع الجوى": عناصر من وايت نايتس والإخوان حرضوا على الأحداث
واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، سماع شهود الاثبات في محاكمة 16 متهمًا فى أحداث استاد الدفاع الجوى، والتى وقعت قبل مباراة كرة القدم، بين ناديى الزمالك وإنبى باستاد الدفاع الجوى، وأسفرت عن مقتل 22 مشجعاً من نادى الزمالك.

عقدت الجلسة أمام الدائرة 25 شمال القاهرة، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، وعضوية المستشارين ياسر أبوالعنين بركات، وأيمن عبد الهادى هيكل وامانة سر سيد حجاج.

وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة لطلبات الدفاع وطالب دفاع المدعين بالحق المدنى بتعويض قدرة 30 الف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت، وعقب ذلك نادت المحكمة على شاهد الاثبات الرائد محمد أحمد الضابط بقطاع الامن الوطنى والذى قال بعد حلف اليمين ان عناصر من قيادات "وايت نايتس" بالتعاون مع عناصر الاخوان قاموا على الفيس بوك بالتحريض على خلق الفوضى أمام الاستاد عن طريق اطلاق الألعاب النارية على الجماهير وقوات الامن.

وأضاف الشاهد أن الهدف من هذه الفوضى الغاء مباريات الدوى ومحاولة افشال فاعليات المؤتمر الاقتصادي الذى سوف يعقد بشرم الشيخ، وعن سؤال رئيس المحكمة عن مصادر جمع الشاهد لمعلوماته أكد الشاهد انه جمعها من خلال مصادره السرية ، فاعترض أحد أعضاء فريق الدفاع قائلا لهيئة المحكمة "أن الشاهد قال في تحقيقات النيابة انه شاهد الاحداث"، وهنا رد الشاهد قائلا:" ذكرت في تحقيقات النيابة تفاصيل الواقعة من خلال المصادر السرية".

فيما طرح دفاع المتهم العاشر سؤالا علي الشاهد قائلا:" أكدت في تحقيقات النيابة ان المتهمين لم يحملوا تذاكر لحضور المباراة علي الرغم من ان موكلي كان يحمل تذكرة للمباراة وقدمها الجلسة الماضية لهيئة المحكمة" ، ليرد الشاهد قائلا:"انا مش متذكر وبتمسك بأقوالى في تحقيقات النيابة".

وكان أمر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، بإحالة المتهمين للمحاكمة فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم النيابة العامة، وأثبتت أن جماعة الإخوان الإرهابية فى سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ"وايت نايتس" فى ارتكاب الأحداث وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المبانى والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.

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