14 فبراير.. الحكم على 5 متهمين بقضية "إحراق كنترول هندسة الأزهر"

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية إحراق كنترول كلية الهندسة بجامعة الأزهر، لجلسة 14 فبراير، للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة أمام الدائرة 25 شمال القاهرة، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، وعضوية المستشارين ياسر أبوالعنين بركات، وأيمن عبد الهادى هيكل وأمانة سر سيد حجاج.

كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين عدداً من الاتهامات، من بينها التجمهر وإثارة الشغب والانضمام إلى جماعة إرهابية والتلويح بالعنف واستعراض القوة وحمل زجاجات حارقة، ومنع الموظفين بجامعة الأزهر من أداء وظيفتهم، فضلاً عن الإتلاف العمدى لكنترول كلية الهندسة بالجامعة وإحراقه بواسطة مواد حارقة مطلع يناير من العام الجارى.

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