دراسة: ممارسة الجنس مرة واحدة فى الأسبوع مفتاح سعادتك مع شريكة حياتك

هناك عدد لا يحصى من النصائح والكتب التى تدعو الأزواج لممارسة الكثير من الجنس للحصول على السعادة، لكن تقريرا نشر على صحيفة "ديلى ميل" أكد عكس ذلك، حيث أشار إلى أن ممارسة الجنس مرة واحدة فى الأسبوع تعد من مفاتيح السعادة فى العلاقة بين الطرفين، وأكدت الدراسة أن مفتاح العلاقة الناجحة يكمن فى ممارسة العلاقة الجنسية مرة واحدة فى الأسبوع، وذلك استنادا لدراسة استقصائية لأكثر من 30 ألف شخص على مدى 40 عاما، حيث ثبت أن هناك ارتفاعا بمستويات السعادة والرضا بين الأزواج الذين مارسوا الجنس مرة واحدة فى الأسبوع.

وأكد الباحثون أن من المهم الحفاظ على اتصال جنسى حميم مع شريك حياتك، ولكنك لا تحتاج إلى ممارسة الجنس كل يوم، كما ثبت أنه لم يكن هناك صلة قوية بين تكرار الجنس والرضا عن الحياة بشكل عام، وأكد الأزواج أنه لم تكن هناك فوائد ملحوظة من ممارسة الجنس عدة مرات.

قال الباحثون: إن نتائج الدراسة أكدت على أن انخراط الأزواج فى ممارسة الجنس أكثر من مرة لم تثبت أنها تجعل الشخص أكثر سعادة، ولكن يجب الانتباه لتلبية رغبات الشريك والشعور بالارتياح أثناء العلاقة، هذا السبب المؤدى لشعور كلا الطرفين بالسعادة.