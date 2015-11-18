تحذير لمرضى السكر والكولسترول.. قطرة واحدة من الدم لا تكفى لصحة التحليل

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن التحاليل التى تكتفى بقطرة واحدة من الدم للكشف عن الأمراض التى تسمى “finger prick”، لا تكون دقيقة.

وحذر المتخصصون فى الرعاية الصحية عبر موقع "فوكس نيوز" الإخبارى الأمريكى، من استخدام قطرة واحدة من الدم للكشف عن الأمراض مثل أجهزة تحليل السكر والكولسترول والدهون الثلاثية وصورة الدم الكاملة، مؤكدين أنه يجب ألا تقل قطرات الدم عن ستة إلى تسعة معاً لتحقيق نتائج صائبة.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة التى نشرت فى المجلة الأمريكية لعلم الأمراض، أن قطرة واحدة من الدم تختلف اختلافا كبيراً عن القطرة الأخرى، لافتين إلى أن هذا الاكتشاف مهم للغاية، لأن الأجهزة التى تستخدم قطرة واحدة فقط من الدم لتعطى نتائج الاختبار أصبحت متاحة على نحو متزايد حول العالم.

وفسر الدكتور ميجان بوند أستاذ الهندسة الحيوية والهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر فى هيوستن، قائلاً إن الطريقة الأكثر دقة لاختبار هذه الخصائص هى سحب الدم من الوريد وإرساله إلى المختبر، لأن كمية الهيموجلوبين تختلف من قطرة لأخرى.

وأضاف الباحثون أنه فى بعض الأحيان، كما هو الحال فى البيئات منخفضة الموارد، هناك حاجة إلى معرفة النتائج بسرعة، أو لا يتم تدريب مهنيين الصحة لمعرفة أماكن أوردة الدم، أو عدم وجود مختبر، لذلك فى مثل هذه الأوضاع، يفضل الاعتماد على اختبارات “finger prick”.