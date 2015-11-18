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سياسى روسى: الإرهاب بات موجودا فى كل دول العالم.. وعلاقتنا بمصر لم تتأثر

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سياسى روسى: الإرهاب بات موجودا فى كل دول العالم.. وعلاقتنا بمصر لم تتأثر سياسى روسى: الإرهاب بات موجودا فى كل دول العالم.. وعلاقتنا بمصر لم تتأثر
أكد المحلل السياسى الروسى، يفيجينى سيديروف، أن العلاقات المصرية- الروسية لن تتأثر بحادث الطائرة الروسية المنكوبة، معتبرا أن العمليات الإرهابية باتت موجودة فى كل دول العالم.

وأضاف سيديروف، فى سياق مقابلة خاصة مع قناة الغد العربى الأربعاء، أن القوات الجوية الروسية بدأت توجه ضربات عسكرية استباقية لقصف تجمعات الجماعات الإرهابية فى سوريا، بالإضافة إلى معاقل تنظيم "داعش" الإرهابى المسلح.

وأوضح أن قرار موسكو إعلان سقوط الطائرة الروسية فى شبه جزيرة سيناء نتيجة عمل إرهابى، لن يؤثر على العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تخرج المعلومات الأولية للمشتبه فيهم، كما أنه لم يدل أحد بأى معلومات تؤكد وجود ثغرات أمنية فى مطار شرم الشيخ، أو تقصير أمنى.

واختتم المحلل السياسى الروسى المقابلة مؤكدا أن الإجراءات المتبعة فى مثل هذه المواقف هى إعلان حالة الطوارئ، والسعى لحفظ أمن المواطنين الروس دون أى مساس بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.


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