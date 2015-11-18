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صور|محافظ الأقصر يشهد احتفال قرية البعيرات بالنواب الجدد

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صور|محافظ الأقصر يشهد احتفال قرية البعيرات بالنواب الجدد صور|محافظ الأقصر يشهد احتفال قرية البعيرات بالنواب الجدد

احتفال قرية البعيرات بالنواب الجدد

شهد محافظ الأقصر محمد بدر، الاحتفالية التي أقامها أهالي الرزقة بالبعيرات بمركز القرنة، للاحتفال بأعضاء مجلس النواب بالمحافظة الفائزين بمقاعد البرلمان الجديد.

وحضر الاحتفالية كل من عضو مجلس النواب عن دائرة القرنة العمدة محمد ياسين وعضو مجلس النواب عن دائرة الأقصر أحمد إدريس وعضو مجلس النواب عن قائمة في حب عن محافظة الأقصر فيصل عبد الرحمن بدر راجح، وأحمد جاويش عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعدد من القيادات الشعبية والحزبية والمئات من الأهالي.

وأكد أعضاء مجلس النواب الجدد خلال الاحتفالية، أنهم سيكونون خير ممثلين للناخبين الذين منحوهم أصواتهم وكافة الشعب المصري تحت قبة البرلمان لتنفيذ كافة التطلعات والمطالب والاحتياجات الخاصة بهم، وأنهم سيقومون بالتعاون مع محافظ الأقصر للنهوض بالمحافظة، والوقوف خلف القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح .

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