حوار | الدسوقي رشدي: ريهام سعيد أخطأت.. وتعامل الإعلام مع الغرب صفر على عشرة

كتبت – إنجي لطفي

> وصف تجربته في قناة النهار بالأكثر اختلافاً وجنوناً، وأشاد بتقرير لجنة متابعة ورصد التغطية الإعلامية والإعلانية للانتخابات البرلمانية، كما أكد على خطأ زميلته الإعلامية ريهام سعيد، كما أنه لم يتعرض لضغوط خلال عمله.. إنه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي مقدم برنامج “الصحافة اليوم” على شاشة النهار اليوم، والذي تحدث في حوار خاص لوكالة ONA، وإلى نص الحوار:

>- أيهما الأقرب لك تجربتك في أوربت أم النهار؟

> التجربتين مختلفتين تماماً، تجربة أوربت هي تجربة الصدفة التي نقلتني من كرسي الضيف إلى كرسى المذيع ، “القاهرة اليوم “برنامج كبير وروح العائلة والحب فيها كبير، واليوم الواحد فيه هو يوم لحصاد الكثير من النصائح، ووجودك في البداية فى وسط برنامج بالحجم ده وفي كله هذه القامات حتى ولو لفترة مهمة كان ضروري لأنه ساعد على تطوير الأداء بسرعة وعلى اكتساب الثقة في النفس، وهنا لايمكن أن أنسى الأستاذ مصطفى السقا صاحب الفضل في كل اللي حصل ده ، أما تجربة النهار فهي الأقرب والأكثر اختلافا وجنونا لأنه برنامج خاص بينا وبشتغل مع مجموعة رائعة من الأصدقاء كفريق واحد سواء سارة حازم أو أحمد الدريني أو تامر أبو عرب أو الحسين يحيى.

>- كثيراً..ماتهاجم الحكومة فهل تتعرض لضغوط أو تدخلات في برنامجك؟

> من ضمن المميزات الجميلة في قناة النهار أنه لم يحصل ولو لمرة أن حد رفع سماعة التليفون من الإدارة لا قبل الهواء أو بعد الهواء معترضاً على شئ مما يقال في الحلقة، طالما ملتزمين بخطنا المهني، لكن قطعا طريقتنا أحيانا مبتعجبش ناس من المسؤولين ولما بتجيلنا تعليقات منهم بيبقى أغلبها زى ” أصل انتم بتنتقدوا بأرقام وملعومات ومنطق وأدب وده بيوجع أكتر ”

>-ألم يضايقك ..تغيير موعد البرنامج لتصبح صحافة ” أخر الليل”؟

> مش هكدب عليك، طبعا اتضايقنا، بس كان تحدي قدرنا الحمد لله نكسبه، ونحافظ على المشاهد بتاعنا ونخلي من الساعة 12 اللي الناس بتخاف منها علامة مميزة الناس بتسهر عشان تشوفها، وبنحاول نأخد خط قصصي وتحليلي يلائم الميعاد ده.

>- هل هناك اتجاه لنقل بث البرنامج علي شاشة النهار العامة؟

> احنا بنشتغل برنامجنا بحب، وهذه القرارات بيد الإدارة وحدها.

>هل تلقيت عروض في الفترة الأخيرة من قنوات آخرى؟

> الحمدلله وفي الحقيقة كان فيها حاجات مفاجأة بالنسبة لي، بعضها من بره مصر وبعضها داخل مصر، بس أنا لسه شايف أن عندنا نقلتين في الصحافة اليوم محتاجين نركز فيهم كتير.

>- ماهو الشئ الذي يجعل الدسوقي يغادر النهار؟

> أنا مرتاح في النهار، وميزة شبكة النهار أن جوها عائلي، والحمد لله على مدار الفترة اللي فاتت طول الوقت مع الإدارة والزملاء بحس إنك موجود وسط أصدقاء وأسرة.

>- تعليقك على تقرير اللجنة الرصد والتغطية الاعلامية بأن قناة النهار هي الأفضل في تغطية البرلمان؟

> طبعا كان شئ مُفرح بالنسبة لنا، وأعتقد إن النهار تستحق أكثر من ذلك بكتير، الناس ساعات بتشغل نفسها بظاهرة أو غلطة، وتسيب الشكل العام ، والشكل العام للنهار بالنسبة لي أنها المحطة الأكثر التزامًا بخط مهني واضح والأكثر تنوعا في الأصوات، والوحيد التي امتلكت الجرأة في فتح أبوابها لتجارب شابة جديدة سواء زي ماحصل في “الصحافة اليوم” أو في “مصر تستطيع” مع صديقي أحمد فايق.

>- إذا طلبت منك توجيه رسالة لزميلتك ريهام سعيد ..فماذا تقول لها؟

> ريهام أخطأت .. وأعتقد أنها بعد الفترة اللي فاتت تعلم ذلك الأن.

>- ماهو الإعلامي المفضل؟ ولماذا؟

> إبراهيم عيسى ، لأنه أستاذى ، لأنه يملك كل شئ القبول والعلم والثقافة والمعرفة ولأنه الوحيد بين كل الناس الذي لا يمل من تطوير نفسه ومتابعة كل صغيرة وكبيرة تتغير في العالم والأهم القدرة على التحليل والأهم أنه يصنعه خطوطه بنفسه، ومن بعد إبراهيم عيسى يبقى عمرو أديب بقدرته على صناعة الشو الذي تحتاجه البرامج الليلية، وفي منطقة آخرى يظل حمدي قنديل رغم غيابه ملهما.

>- ماهي الإعلامية المفضلة بالنسبة لك؟ ولماذا؟

> قطعا الأن اسعاد يونس، بحب تلقائيتها جدا، الدكتور هالة سرحان رغم غيابها، الزميلة إيمان الحصري بحب حضورها وهدوئها وقدرتها على تطوير نفسها.

>- رأيك في انتقاد الرئيس في خطابه للإعلاميين “مايصحش كده”؟ وهل الرئيس واصي على الإعلام؟

> زي ما أي حد له حق انتقاد الإعلام، اعتقد أن هذا الحق يخص الرئيس ولكن ستبقى العقبة الوحيدة أن بعد هذا الانتقاد سيحق للناس أن يسألوا الرئيس وأين خطوات الدولة لإصلاح منظومة الإعلام الرسمي، أما بالنسبة للوصاية، لا الرئيس ولا غيره يحق له أن يكون وصيا على الإعلام، الإعلام تحت وصاية أهله بضمائرهم وقوانينهم، مابين الإعلام والناس قوانين تنظم عمله وميثاق شرف لابد أن يكون مفعلا وموجودًا ومهنية ومصداقية على الشاشة، ولما بتكلم عن المهنية والمصداقية بتكلم عن عدم التزييف والكذب، لكن اتخاذ مواقف ده واجب على الإعلامي لأنه لا يوجد شئ اسمه حياد في شئ اسمه مصداقية ومهنية.

>- مارأيك في طريق تعامل الإعلام مع الغرب في توضيح الأزمات تعتيم أم مصداقية؟

> للأسف صفر على عشرة، للأسف في بعض الإعلاميين إدراكهم للأشياء سيئ وبائس الحقيقة، بعضهم يتخيل إنه ممكن يطلع يشتم سفير أو الأمين العام للأمم المتحدة أو رئيس دولة ويفرش له الملاية وبكده يبقى أنقذ مصر ودي سذاجة كبيرة الحقيقة، مصر تحتاج إلى منظومة كبيرة متطورة قادرة على انتاج محتوى إعلامي يخاطب الغرب.