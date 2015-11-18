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ماتخليش حاجة توقفك.. شاب مريض بمتلازمة داون يحقق حلمه فى كمال الأجسام

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ماتخليش حاجة توقفك.. شاب مريض بمتلازمة داون يحقق حلمه فى كمال الأجسام ماتخليش حاجة توقفك.. شاب مريض بمتلازمة داون يحقق حلمه فى كمال الأجسام
يعانى الكثيرون من ذوى الاحتياجات الخاصة مع أمراضهم، ويعانون أكثر فى التعامل مع المجتمع، ولكن هناك من يستطيعون التغلب على هذه الظروف ويتحدون الإعاقة ويحققون أحلامهم رغم كل الصعاب.

وهو ما أكده تقرير نشر بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن قصة كفاح شاب مصاب بمتلازمة داون استطاع أن يحقق حلمه بالظهور فى أول مسابقة لكمال الأجسام مع أشخاص أصحاء ليسوا مصابين بالمرض، حيث استطاع Collin Clarke الذى يبلغ من العمر 22 عاما والمصاب بمتلازمة داون، أن يكمل رحلته مع أول مسابقة له فى Louisville بولاية كنتاكى، وتمكن من تحقيق المركز الخامس بعد استمراره فى عرض لحمل الأثقال بولاية كنتاكى .

ولد كولن بحالة وراثية تعرف باسم متلازمة داون، والتى تؤدى فى بعض الحالات إلى ضعف العضلات ويكون الوزن والطول أقل من المتوسط، ورغم ذلك كان حلم التفوق فى مسابقة لكمال الأجسام هو الشىء الوحيد الذى يحلم به كولن فى سن مبكرة .

حسبما جاء فى التقرير أن كولين تم تدريبه من قبل Ubelhor، بعد بناء صداقة قوية بينهما، وأثبت كولين أنه صالح للمنافسة القوية، كما أنه خسر 60 كجم حيث جعل من نفسه منافسًا صالحًا للعرض والمشاركة فى كمال الأجسام .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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