أسباب صداع الأطفال أهمها قلة النوم ومشاكل الأسنان

كتبت هبة مصطفى

الصداع أحد المشاكل الصحية، التى يعانى منها الكبار والأطفال، حيث يشتكون من الشعور ببعض الالم بالرأس نتيجة عدة أسباب، وأحيانا يعانى الطفل من الصداع نتيجة بعض الأسباب المرضية.

>الصداع

>تقول دكتورة نهى أبو الوفا استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، أن الصداع عبارة عن شعور ببعض الآلام الشديدة برأس الأطفال ويكون أسبابه حيانا بعض الأمراض أو عوامل اخرى مثل السهر وتعرض الطفل للاجهاد البدنى أو الذهنى.

>أسباب صداع الأطفال

>وعن أسباب الصداع استكملت د. نهى قائلة "هناك بعض الأسباب المرضية لحدوث الصداع عند الاطفال وأهمها":

>1)ارتفاع درجة حرارة الطفل

>2)إصابة الطفل بالتهاب الجيوب الأنفية

>3)وجود مشكلة بالأسنان مثل التسوس

>4)اضطراب الرؤية أو ضعف نظر الطفل

>5) قلة نوم الطفل والسهر الذى يعرضه للإجهاد البدنى والدهنى

>لذلك تنصح د. نهى الأم فى حالة تكرار شكوى طفلها من الألم برأسه بأهمية الذهاب للطبيب المختص لتحديد سبب حدوث الصداع وللاطمئنان من عدم معاناة طفلها من أمراض تتسبب فى الصداع.



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