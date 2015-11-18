أخبار عاجلة

مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أسباب صداع الأطفال أهمها قلة النوم ومشاكل الأسنان

Google+ Print
أسباب صداع الأطفال أهمها قلة النوم ومشاكل الأسنان أسباب صداع الأطفال أهمها قلة النوم ومشاكل الأسنان

كتبت هبة مصطفى

الصداع أحد المشاكل الصحية، التى يعانى منها الكبار والأطفال، حيث يشتكون من الشعور ببعض الالم بالرأس نتيجة عدة أسباب، وأحيانا يعانى الطفل من الصداع نتيجة بعض الأسباب المرضية.
>الصداع
>تقول دكتورة نهى أبو الوفا استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، أن الصداع عبارة عن شعور ببعض الآلام الشديدة برأس الأطفال ويكون أسبابه حيانا بعض الأمراض أو عوامل اخرى مثل السهر وتعرض الطفل للاجهاد البدنى أو الذهنى.
>أسباب صداع الأطفال
>وعن أسباب الصداع استكملت د. نهى قائلة "هناك بعض الأسباب المرضية لحدوث الصداع عند الاطفال وأهمها":
>1)ارتفاع درجة حرارة الطفل
>2)إصابة الطفل بالتهاب الجيوب الأنفية
>3)وجود مشكلة بالأسنان مثل التسوس
>4)اضطراب الرؤية أو ضعف نظر الطفل
>5) قلة نوم الطفل والسهر الذى يعرضه للإجهاد البدنى والدهنى
>لذلك تنصح د. نهى الأم فى حالة تكرار شكوى طفلها من الألم برأسه بأهمية الذهاب للطبيب المختص لتحديد سبب حدوث الصداع وللاطمئنان من عدم معاناة طفلها من أمراض تتسبب فى الصداع.


>
'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365