احترس.. دوار الحركة الرقمية مرض يصيب 80% من أصحاب الهواتف الذكية

فى بعض الأحيان قد يصيبك الغثيان والدوار عند تصفح هاتفك، أو بمشاهدة حركة سريعة، وذلك يرجع لما يسمى "دوار الحركة الرقمية".

وفى تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية كشف أن تصفح الهواتف النقالة أو عند مشاهدة أحد الأفلام التى بها حركة، يمكن الشعور بالدوار، وهذا نتيجة لظاهرة تسمى cybersicknes، وهذه الظاهرة تؤثر على ما يصل لـ80% من الأشخاص الذين يمتلكون هواتف ذكية، وتتسبب فى الشعور بالغثيان وعدم الثبات.

ووفقًا للتقرير فإن هذه الظاهرة لدوار الحركة الرقمية تؤدى إلى الغثيان وعدم الثبات نتيجة لرؤية الحركة السريعة على الشاشة كمطاردة للسيارة فى فيلم على هاتفك، حيث إن المحتوى المرئى هو أكثر الأشياء التى ترفع إصابتك بدوار الحركة، والأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة هم من يقضون ساعات للألعاب السريعة ومشاهدة الأفلام الأكثر حركة .

وحسب ما جاء فى التقرير تشمل أعراض الإصابة بمرض دوار الحركة، الصداع والارتباك والحاجة للجلوس وعدم الثبات، وفى كثير من الأحيان تكون أعراض المرض خفية تتمثل فى إجهاد بالعينين، ووجدت بعض الدراسات أن النساء أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض عن الرجال.