للمرة الثالثة.. رفض استئناف النيابة على إخلاء سبيل المتهم بهتك عرض نجل المطربة ملك نور

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مستأنف النزهة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة للمرة الثالثة، تأييد إخلاء سبيل المتهم بهتك عرض نجل المطربة ملك نور، والمعروفة إعلاميا بـ”مطربة الشرطة” داخل أحد النوادي، وعدم جواز نظر الاستئناف. وتسلمت المحكمة تقرير الطب الشرعي، الذي أكد براءة مدرب النادي.

يذكر أن هذه هى المرة الثالثة فى أسبوع ولم يتم إخلاء سبيل المتهم، حيث سبق للمحكمة اخلاء سبيله بينما أستانف على القرار وتسلمت المحكمة تقرير الطب الشرعي.

وقال إسلام صلاح محامي المتهم بهتك عرض نجل المطربة ملك نور انه سعيد لاظهار الحق وانتصار العدالة وذلك لتاكد المحكمة من براءة موكله الذي اتهم ظلم ،لافتا ان المحكمة رفضت استئناف النيابة 3 مرات لخلو تقرير الطب الشرعي والتحقيقات من اي ادلة تدين موكلي .

وأوضح أن القاضى بمجرد النظر الى القضية قال له عدم جواز الاستئناف حيث جاءت تقارير الطب الشرعى والتحقيقات فى صالح موكله وانه لن يترك حق النادي، لافتًَا إلى أنه سيتم إخلاء سبيله من قسم شرطة النزهة خلال ساعات بعد قرارا المحكمة.