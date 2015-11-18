داعش يعدم رهينتين نرويجي وصيني بعد عدم دفع الفدية

أعلن تنظيم “داعش” إعدامه لرهينتين أحدهما نرويجي والآخر صيني، بعد أن طالب بفدية لإطلاق سراحهما قبل شهرين.

وجاء هذا في بيان للتنظيم، نشره في مجلة إلكترونية خاصة بهم باللغة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، والتي تحتوي على صور لجثث الرهينتين. وكتب تحت الصور عنوان “أعدما بعد أن تخلت عنهما الدول والمنظمات الكافرة”.

وكان التنظيم حدد في وقت سابق أن الرجل النرويجي هو أولى يوهان غريمسغارد اوستفاد، 48 عامًا، من أوسلو، والرجل الصيني هو فان جينغ هوي، 50 عامًا، وهو مستشار مستقل من بكين.

ولم يذكر متى أو أين تم اختطافهما علمًا أن التنظيم يسيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا.

يذكر أن داعش قامت منذ عدة أشهر بنشر صور الرهينتين وعرضهما للبيع، وذلك بعد طلب الفدية من بلدهما.