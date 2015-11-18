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محافظ سوهاج يلزم منافذ البيع بخفض سعر كيلو اللحمة 5 جنيهات

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محافظ سوهاج يلزم منافذ البيع بخفض سعر كيلو اللحمة 5 جنيهات محافظ سوهاج يلزم منافذ البيع بخفض سعر كيلو اللحمة 5 جنيهات
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن خفض اللحوم البلدي والتي تباع من خلال منافذ البيع التابعة لمحافظة سوهاج ومديريات الخدمات والجمعيات الفئوية لتباع بسعر 60 جنيها بدلا من 65 جنيها، واللحوم المدعمة بسعر 55 بدلا من 57 وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن السوهاجي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذى عقد اليوم بحضور المهندس شعبان قنديل السكرتير العام للمحافظة.

وكلف المحافظ قطاع كهرباء سوهاج والوحدات المحلية بالقري والمراكز بالتأكد من عنصر السلامة والأمن بأعمدة الانارة والمحولات الكهربائية الرئيسية والفرعية الموجوده بنطاق كل وحده كما اضاف رئيس قطاع الكهرباء بسوهاج علي وضع خطة وتشكيل لجنة لتقسيم الشبكة الي مربعات وتحديد المسئولية وتكليف عدد من المختصين للمرور علي الاكشاك والاعمدة والمرور علي المحولات وكتابة تقرير دوري يفيد بحالة الاكشاك والمحولات وسرعة الابلاغ عن المشكلات لتحديد المشكلة وسرعة معالجتها.

وتطرق الاجتماع لاستعدادات المحافظة للتصدي لخطر السيول، وأكد المستشار العسكري للمحافظة علي استعداد القوات المسلحة للتصدي لمثل هذه المخاطر من خلال التنسيق مع قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وسيتم دفع كتيبة عسكرية تنصب عدد 500 خيمة في نزلة شباب الكوثر مع تقديم الامداد والتموين وتسليم وجبات فورية للمتضررين.

وأعلن محافظ سوهاج أنه تمت الموافقة علي تشغيل عدد 315 مخبز علي مستوي المحافظة كمرحلة أولي لتغطية المنطاق المحرومة وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء سوهاج ممن يعملون في قطاع المخابز.

وأوضح محافظ سوهاج، أنه تمت مناقشة المحاضر الوارده من اللجان المشكلة من السادة رؤساء الوحدات المحلية ومديري إدارات ورؤساء مكاتب التموين بمراكز المحافظة المختلفة ، مشيرا إلي اهتمام المحافظة بتوسيع قاعدة المخابز البلدية بما يحقق الصالح للمواطنين ويواكب سياسة في المرحلة الحالية.

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مصر 365

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