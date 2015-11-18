مستشار أوباما للشئون الدينية يناقش بالقاهرة دعم حوار الأديان

وصل إلى مصر السفير الأمريكى ديفيد سابرستين، السفير المتجول للحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية، وذلك للقاء مسئولى الحكومة المصرية وكذلك القيادات الدينية وقادة المجتمع المدنى لمناقشة دعم التسامح الدينى والحوار بين الأديان فى المنطقة.

وفى تصريح له بهذه المناسبة، وفقا لبيان صادر من السفارة الأمريكية بالقاهرة، منذ قليل، قال السفير سابرستين: "التسامح والحرية الدينية من القيم الأساسية التى تعتز كل من الولايات المتحدة ومصر بها اعتزازاً شديداً. وهذه القيم المشتركة هى ما تدفعنا فى الحرب العالمية ضد التطرف العنيف. وإنى أتطلع للتحاور مع القيادات الدينية المصرية حول كيفية العمل المشترك بيننا لدعم التسامح الدينى".

وكان السفير سابرستين قد وصل إلى القاهرة عقب زيارته إلى تركيا حيث ألقى الكلمة الرئيسية فى قمة حوار الأديان على هامش مؤتمر مجموعة العشرين لعام 2015.

وتولى سابرستين مهام منصبه فى 6 يناير 2015، ووفقاً للقانون الأمريكي، فإن السفير المتجول هو مستشار رئيسى للرئيس الأمريكى ووزير الخارجية والمبعوث الأمريكى الرئيسى لشئون الحرية الدينية فى جميع أنحاء العالم.

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