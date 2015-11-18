الإمارات تنتخب أول رئيسة للبرلمان في الوطن العربي

انتخبت أمل عبدالله القبيسي، رئيسة للمجلس الوطني الاتحادي للإمارات العربية المتحدة، لتصبح أولى امرأة تتولى منصب رئاسة مؤسسة برلمانية في تاريخ العالم العربي.

وتسلمت القبيسي اليوم الأربعاء،منصب رئاسة المجلس الوطني الاتحادي عقب فوزها بالاجماع، لعدم وجود مرشح آخر ينافسها من بين النواب أعضاء المجلس.

سبق أن أصبحت أمل القبيسي أول إماراتية تفوز بعضوية المجلس الوطني الاتحادي عبر انتخابات تشريعية، وذلك في أول تجربة انتخابية نظمت في عام 2006.

يذكر أن المجلس الوطني الاتحادي يضم أربعين عضوا ينتخب نصفهم عن طريق التصويت المباشر، في حين يتم تكليف النواب العشرين الآخرين من قبل حكام الإمارات السبع.

وتحمل صلاحيات المجلس حاليا طابعا استشاريا، ولكن تخطط الحكومة الإماراتية لتوسيع مهامه بشكل تدريجي.